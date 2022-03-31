Adana-Niğde kara yolunda göçük
Adana'nın Pozantı ilçesinde kara yolunda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
TÜRKİYE 31.03.2022, 10:09 31.03.2022, 10:32
Adana-Niğde kara yolunun Fındıklı Mahallesi mevkisinde göçük meydana geldi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan asfalt yolda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Pozantı'dan Niğde yönüne ulaşım ise Fındıklı Mahallesi içinden geçen yoldan sağlanıyor.
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