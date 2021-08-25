Adana'da aracı, kazada ölen 17 yaşındaki genç kızın kullandığı belirlendi

23 Ağustos günü Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesi'nde 44 yaşındaki öğretmen Hatice Moğol, dün 01 Z 2758 plakalı otomobiline çocuklarıyla bindi.

Anne, Gaziantep Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi kızı Melike, 8. sınıf öğrencisi Zeynep (13) ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol’u alarak Kayseri’ye gezmeye gitti.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTILAR

Hatice Moğol, akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli’ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki KA BC 931 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTAKİLER YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kayseri, Göksun ve Adana’daki hastanelere kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ MELİKE ÖLDÜ, ANNENİN DURUMU AĞIR

Melike Moğol, Göksun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

JANDARMA, ARACI MELİKE'NİN KULLANDIĞINI TESPİT ETTİ

Bu arada Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili yaptığı çalışmada da çarpıcı detaylara ulaştı. Kaza yapan cipi, hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melike Moğol’un kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer araçta bulunanların da Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldikleri, kaza sırasında şerit ihlali yaptıkları öne sürüldü.

MELİKE, GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada Melike Moğol’un cenazesi, Tufanbeyli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesindeki mezarlıkta dedesi Memiş Moğol’un yanında toprağa verildi. Melike Moğol’un cenaze töreninde arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Hastanede ameliyat olan ve durumu ağır olan anneye ise kızının öldüğü söylenemedi.