Adana’da arazi benim dedi, yol ortasına duvar ördü

Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak üzerinde ikamet eden Murat K., yol geçen arazinin tapuda kendisine ait olduğunu belirtip sokak ortasına duvar ördü.

TÜRKİYE 25.09.2021, 11:04
Adana’da arazi benim dedi, yol ortasına duvar ördü

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45021 Sokak üzerinde uzun yıllardır ikamet eden Murat K. (50), yaklaşık 15 gün önce evinin önündeki yol için belediyeden hak almadığını, yolun yapıldığı arazinin tapuda kendisine ait olduğunu ileri sürüp yola duvar ördü.

Bölgede oturan vatandaşlar durunu Seyhan Belediyesi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri, Murat K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sonuç vermedi.

ÇİVİ VE CAM PARÇALARI YERLEŞTİRDİ

Murat K. sokağın ortasına ördüğü duvarın üst kısmına, kimse üzerinde atlamasın diye çivi ve cam parçaları yerleştirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete giderken 2-3 sokak öteden dolandıklarını söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Seyhan Belediyesi’ne bağlı ekipler, Murat K.’nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.

“BURAYI HERKES KULLANIYORDU”

Sokak sakinlerinden Songül Ertaş, “Bir anda örmeye başladılar, şaşırdık. Belediyeyi aradık, zabıtalarda geldiler. Duvarı ören kişi tapuda buranın çıkmaz sokak olduğunu iddia etti. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Sokağın başında pazartesi ve salı günleri semt pazarı kuruluyor ve sokaktaki arabalar çıkamıyor. Çöp arabaları giremiyor. Buranın araştırılmasını istiyoruz. Burayı herkes kullanıyordu. Benim ailem de duvar örülen yerin arkasında oturuyor ve geçemiyorum. Burası her yere çıkıyordu ama şimdi çok dolanıyoruz.” sözlerini kaydetti.

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