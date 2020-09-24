Adana'da cenaze aracı sürücüsüne silahlı saldırı
Adana'da cenaze aracı sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
TÜRKİYE 24.09.2020, 17:01 24.09.2020, 19:43
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Cenaze aracı sürücüsü Resul Y, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında beklediği sırada, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.
Resul Y'nin yaralandığı saldırının ardından zanlı tabancasını olay yerinde bırakıp kaçtı.
Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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