Adana’da genç kız, boğazı sıkılarak tecavüze uğradı

Adana'da üniversite sınavına giren E.K. (21) isimli bir genç kız, sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurduğu Ali Yusuf D.’ye (25) aldığı puan ve başarı sıralamasının yetersiz olması nedeni ile çok istediği hukuk fakültesine giremeyeceğinin söyledi.

Bunun üzerine Ali Yusuf D., “Tanıdıklarım var. Seni Marmara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi'ne yerleştirebilirim.” diyerek genç kızdan birkaç resmi evrak istedi.

Ali Yusuf D., evrakları bırakması için E.K.’yi Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde bulunan bir apartmana çağırdı.

Diploma, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerini yanına alan E.K.’nin eve girdiği andan itibaren fotoğrafları çekilmeye başlandı.

“SANA ZORLA BİR ŞEY YAPMADIM KANITIM VAR”

Ali Yusuf D., çektiği fotoğrafları ‘Dekan’ diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.’yi zorla öpmeye başladı.

E.K.’nin karşı koyması üzerine genç kıza tokat atıp boğazını sıkan Ali Yusuf D., birçok kez tecavüz ettiği E.K.’ye zorla söylettiği sözleri de videoya kaydetti.

Ardından, “Ben sana zorla bir şey yapmadım kanıtım var. Artık evden gidebilirsin.” dedi.

SİVİL POLİS DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Evden çıkan E.K., bir arkadaşını arayarak parkta buluştu. Başından geçenleri gözyaşları içinde anlatırken bölgeden geçmekte olan sivil polis durumdan şüphelendi.

AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Polis, olayı öğrenince Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

E.K. ve arkadaşının ifadeleri alındı.

“ZORLA 4 KEZ CİNSEL İLİŞKEYE GİRDİ”

E.K., “Ali Yusuf D., beni çok istediğim hukuk fakültesine ‘tanıdıklarım var seni yerleştiririm’ diyerek bana güven vererek, kendi evine gelmemi sağladı. Evde bana şiddet uygulayarak, beni korkutarak zorla 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Zorla ilişkiye giren beni darbeden, boğazımı sıkan, benim rızam olmaksızın videolarımı çekti, şikayetçiyim.” dedi.

“FANTEZİ AMAÇLI BOĞAZINI SIKMAMI İSTEDİ”

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Yusuf D., suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“E.K.’ye gelecek yılki sınava hazırlanması için akrabalarımın dershanesinin olduğunu ve oraya sokabileceğimi söyledim. Ben tecavüz etmedim, kendisi hasta olduğu için sadece sevişme oldu. Boğazını da sıkmadım, sevişirken fantezi amaçlı kendisi boğazını sıkmamı istedi.

Evde oturduğumuz an bir kız arkadaşımdan mesaj geldiğini görünce kıskandı ve sinirlendi. Sonra evden çıktı. Daha sonra polisler geldi. Video çekmedim. Kendisine tecavüz etmedim. Hakaretim veya darbım da olmadı. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.”

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADI

Yaşanan olayın ardından E.K., psikolojik destek almaya başladı.

Şüpheli Ali Yusuf D. tutuklandı.