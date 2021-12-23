Adana’da, istediği ilacı yok diye eczacıya bıçakla saldırdı

Adana’nın Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki bir eczaneye, dün saat 15.30 sıralarında, elinde reçete ve raporla gelen Cumali Ö. (53), uyuşturucu etkisi yapan ağrı kesici ilaçtan almak istedi.

Eczacı Ertuğrul Atalay (27), ilacın kendilerinde olmadığını, depolardan da temin edemediklerini söyleyince, Cumali Ö. ısrarlı tavırlar gösterdi. Daha sonra da cebinden bıçak çıkaran Cumali Ö., bıçağı Atalay'a salladı.

TEHDİTLER SAVURARAK KAÇTI

Eczanedeki bir çalışanın araya girmesiyle dışarı çıkan Cumali Ö., kapının önünde de saldırgan tavırlarını sürdürüp, bıçağı sallamaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesi sonrası Cumali Ö., tehditler savurarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Atalay’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından kimliğini saptadığı Cumali Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA ECZACI ODASI'NDAN KINAMA

Adana Eczacı Odası, yaptığı yazılı açıklama ile yaşananları kınadı.

Yönetim Kurulu adına bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Ö. Mürsel Yalbuzdağ, "Eczacılar, eczanelerimizde halk sağlığı adına hizmet veren kurumlarız. Hastaların sağlığına kavuşması için çalışanlarımızla birlikte işlerimizi titizlikle yapıyoruz. Zaman zaman haksız talepte bulunan vatandaşlar istedikleri olmayınca sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunuyor. Eczacı Odası olarak saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını istiyoruz." dedi.