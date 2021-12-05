Adana’da kadın katilinin babası da katil çıktı

Adana’nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan bir kadın, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KOCASI DA 2 YIL ÖNCE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu belirlendi.

Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

KATİLİN İZİ BULUNDU

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız’ın en son telefonla görüştüğü Tolga A.’nın söz konusu binanın bodrum katına girdiğini belirledi.

Yıldız ve Tolga A.’nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı.

Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, önceki gün gece Sinanpaşa Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ekipler eve baskın yaparak Tolga A. ve arkadaşları Y.Ç. (26) ve B.E.’yi (21) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı.

Daha önceden ‘uyuşturucu kullanma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga A.’nın emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddettiği ortaya çıktı.

“BEN VURMADIM KENDİ KENDİNİ VURDU”

Tolga A.’nın “Gece buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, evime gelirken aldığım böreği çıkarttım. Bu sırada silah sesi duyup, tekrar bodrum katına geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Ben vurmadım kendi kendini vurdu.” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla çıkarılan Tolga A. tutuklanırken, arkadaşları Y.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BABASI DA KATİL ÇIKTI

Bu arada polisin yaptığı çalışmada Tolga A.’nın babası Soner A.’nın (53) da bir cinayetten tutuklu olduğu belirlendi.

Soner A.’nın 24 Haziran günü taksicilik yapan 47 yaşındaki Fazıl Yoğun'u, müşteri gibi araca binerek Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ne götürüp tabancayla vurularak öldürdüğü, cinayet ekiplerinin bölgede bulunan 300’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandığı ortaya çıktı.

“BIÇAK ÇIKARACAĞINI DÜŞÜNEREK TABANCAYLA ATEŞ AÇTIM”

Katil zanlısının, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Fazıl Yoğun’u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü.

Sorguda, “Elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim.” diye ifade veren Soner A.’nın tutuklandığı öğrenildi.