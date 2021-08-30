Adana’da mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada yangın çıktı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 30.08.2021, 18:42
Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de sevk edildi.
Tesiste 30 bin ton civarında mısır silajı balyası bulunduğu tahmin ediliyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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