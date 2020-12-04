Adana’da ‘Şehit Barış Göl’ operasyonu
Kahramanmaraş’ta cinayet zanlısının saldırısıyla şehit olan polis memuru ‘Barış Göl’ adına Adana’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
TÜRKİYE 04.12.2020, 22:15
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Şehit Barış Göl’ adını verdikleri uyuşturucu operasyonunda, 77 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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