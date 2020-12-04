Adana’da ‘Şehit Barış Göl’ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Şehit Barış Göl’ adını verdikleri uyuşturucu operasyonunda, 77 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.