Adanalı genç evinde öldürüldü
24 yaşındaki genç, evinin bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısının peşinde…
TÜRKİYE 14.06.2022, 09:48
Adana’nın Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde fırın işçisi olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Eyüp Özbadem (24), gece 00.45 sıralarında evinin bahçesine gelerek seslenen kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.
Komşular buldu
Silah seslerini duyan komşuların kanlar içinde buldukları genç, olay yerine çağrılan ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Eyüp Özbadem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis katili arıyor
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro ekipleri, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet buldu.
Polis, olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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