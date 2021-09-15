Adanalı tostçu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi.

'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti.

Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Anıl Kurt’un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü.

Başka gönderisinde ise 'Daha yeni başladık' notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.