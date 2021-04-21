Adanalılar yine formda! Üst geçitten arabayla geçmeye çalıştılar

Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü, 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı.

YAYA KÖPRÜSÜNÜN KORKULUKLARINDA SIKIŞTI

Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S.'den hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.