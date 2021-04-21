Adanalılar yine formda! Üst geçitten arabayla geçmeye çalıştılar

İKİ ŞÜPHELİYE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLALDEN PARA CEZASI KESİLDİ
Polis, iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti. Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.
Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü, 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı.
Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S.'den hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.
Polis, iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti. Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.
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