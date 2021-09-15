Adıyaman'da 153 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 153 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

TÜRKİYE 15.09.2021, 21:55
Adıyaman'da 153 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 153 ev karantinaya alındı.

#Adıyaman #pozitif #Covid19
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