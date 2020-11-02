Adıyaman'da 254 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip (COVID-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 254 evde karantina uygulanmaya başlandı.
TÜRKİYE 02.11.2020, 14:12
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 254 ev karantinaya alındı.
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