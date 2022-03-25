Adıyaman'da babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs gözaltında
Gölbaşı ilçesinde, tartıştığı babasını ensesinden vurarak öldüren şahıs, ekiplerce yakalanarak gözaltında alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde ikamet eden Gazi Çetindağ (66) ile oğlu Yusuf Çetindağ (37) sabah saatlerinde Çataltepe Köyü Mazı kuyu mevkiinde bulunan bağ evlerine gitti.
Baba ve oğlu burada henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.
BABASINI ENSESİNDEN VURDU
Babasıyla tartışan Yusuf Çetindağ, eline aldığı tüfekle babasını ensesinden vurdu.
Silah sesi üzerine civardaki arazilerde çalışan vatandaşlar olay yerine gelerek feci olayla karşılaştı.
Ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gazi Çetindağ, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Oğlu tarafından ensesinden tüfekle vurulan Gazi Çetindağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Çetindağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
BABA KATİLİ GÖZALTINDA
Öte yandan, babasını tüfekle vurarak öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçan Yusuf Çetindağ ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
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