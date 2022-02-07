Adıyaman'da bina yangını: 5 yaralı
Adıyaman'da yangın çıkan binada mahsur kalan 5 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 07.02.2022, 20:04
Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da balkonlarda mahsur kalan bina sakinlerini kurtardı.
5 kişi dumandan etkilendi
Merdivenle indirilen 15 kişiden 5’i, yoğun dumandan etkilenmeleri nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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