Adıyaman'da bir kişi, engelli çocuğu darbetti
Adıyaman'da ekmek aldıktan sonra evine dönen engelli çocuk, bir şahıs tarafından darp edilmesi sonucu yaralandı.
TÜRKİYE 04.04.2022, 21:55
Adıyaman'da Kap Cami Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında aldığı ekmeği evine götürmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Umut E., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendisinden büyük ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı.
POLİS YARALANAN ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Yüzünden aldığı darbeyle yaralanan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralanan çocuğu ekip aracına alarak sakinleştirmeye çalıştı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaşanılan olay sonrası olay yerine gelen Muhammed Umut E’nin ailesi, davacı ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek çocuklarını alarak evin yolunu tuttu.
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