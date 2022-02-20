Adıyaman'da sobadan sızan gaz, 9 kişiyi zehirledi

Adıyaman kent merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

SOBADAN SIZAN GAZ 8 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

Baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetleri olan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.