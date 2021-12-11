Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 5 uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 25 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 2 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatları ve 7 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerden R.B'ye uyuşturucu etkisi ile araç kullanmaktan 6 bin 909 lira ceza yazıldığı, ehliyetine 5 yıl el konulduğu ve aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.