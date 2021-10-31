Adıyaman’da otomobil direğe çarptı: 2 ölü

Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil, Eğriçayı Köprüsü üzerinde yağmur yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

ARAÇ İKİYE KATLANDI

Beton direğe çarpan otomobil ikiye katlanarak hurda yığınına döndü. Meydana gelen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak morg torbasına konuldu.

Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Hurda yığınına dönen otomobil ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.