Adıyaman’da yarı çıplak baklavacı!

Süt banyosu, dönerle dans gibi gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi...

Görüntüler Adıyaman'dan…

Bir baklavacıda çalışan işçilerden biri tezgah başında tütün sardı, diğeri tişörtünü çıkardı.

Bir başkası da o anları kaydetti.

ELİNİ AĞZINA GÖTÜRÜP, PARMAKLARINI ISLATTI

Maske, eldiven ve bone olmayan çıplak işçi, yufkaları tepsiye sermeden önceden elini ağzına götürüp parmaklarını da ıslattı.

Skandal görüntüler, sosyal medyada yayıldı, büyük tepki çekti.

Baklava üretimi yapan iş yeri ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.