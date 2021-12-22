Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, “Nerde yedin paraları söyle” diye şarkı söyleyerek oynadı.