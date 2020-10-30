AFAD: 4 kişi hayatını kaybetti

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı, bazı binalar ise büyük hasar gördü.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesinden acı haber geldi.

4 VATANDAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Alınan ilk bilgilere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

FAHRETTİN KOCA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.