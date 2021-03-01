AFAD'dan deprem için "kendi hazırlıklarınızı yapın" çağrısı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere her yıl 1-7 Mart tarihlerindeki Deprem Haftası ile dikkat çekildiği hatırlatıldı.

Depremlerde kayıpların bir daha yaşanmamasında, kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de önemli olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle AFAD'ın Deprem Haftası'nda vatandaşlara kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması amacıyla 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu özel yıl, 'Afet Bilgisi Hayat Bilgisi' şiarıyla toplumun tüm kesimlerinin afet farkındalık eğitimleri almasını amaçlıyor." bilgisi verildi.

Kendilerini ve ailelerini korumak isteyen vatandaşların, depreme hazırlık yapmaları, deprem sırası ve sonrasındaki doğru davranış şekillerini kazanmalarının önemli olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bu bilgilere AFAD'ın internet sayfalarından (www.hazirol.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecekleri gibi AFAD İl Müdürlüklerinin düzenlediği "temel afet bilinci eğitimlerine" de katılarak elde edebileceklerine değinildi.

AFAD gönüllüsü olmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabildiği aktarılan açıklamada, AFAD Gönüllüsü eğitimlerinin internet ortamında uzaktan eğitimlerle başladığı seviyelere göre yüz yüze ve saha eğitimleriyle devam ettiğine dikkat çekildi.

Alınması gereken hayati önlemlerin başında vatandaşların oturduğu evin depreme dirençli olmasının geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, evlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin (iskan ruhsatı) bulunduğunu teyit etmeliler. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığını soruşturmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenmeliler. Evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını depreme karşı güçlendirmeli yahut kentsel dönüşüm ile yenilemeliler."

Deprem için alınabilecek önlemler

Deprem için alınması gereken önlemlerin de aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Deprem öncesinde; binanızın bulunduğu noktanın deprem tehlikesini 'https://tdth.afad.gov.tr' adresinden öğrenin, afet ve acil durum çantanızı hazırlayın, evinizde tehlike avı yapın, aile afet ve acil durum planınızı yapın, güncelleyin, uygulayın ve tekrar edin. Tüm aile, çök-kapan-tutun hareketini öğrenin ve uygulayın. Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin. Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini, e-devletten kolayca öğrenin. Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara ve/veya yere sabitleyin. Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın. Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin. DASK, TARSİM ve özel sigortalar ile evinizi, aracınızı, işyerinizi, tarım arazinizi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarınızı afetlere karşı sigortalatın.

Deprem sırasında; cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun, güvenli bir yer bulup, diz üstü çökün, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın, düşmemek için sabit bir yere tununun. Merdivenlere, asansörlere ya da balkonlara doğru koşmayın. Bina dışında açık alanda iseniz enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın. Karayolunda seyir halinde iseniz (bina, ağaç, direklerin yanında, üstgeçit altlarında durmaktan sakınarak) güvenli bir yerde yolu kapatmadan, sağa yanaşıp durun."

Deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin olarak da şu uyarılar yapıldı:

"Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin. Kibrit ya da çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın. Gaz ve su vanalarını, gaz kokusu yoksa elektrik vanasını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alarak toplanma alanına gidin. Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olun. Radyo ve TV gibi kitle iletişim araçları ile sosyal medyadan yetkili kurumların size yapacağı uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın."