AFAD'dan Ukrayna'ya 23 tır insani yardım
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ukraynalılara ve bölgedeki Türk vatandaşlarına yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar bölgeye 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
TÜRKİYE 08.03.2022, 22:20
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bölgeye 23 insani yardım tırı gönderildi.
Yüzlerce çadır ve uyku tulumu, binlerce battaniye, hijyen ve gıda malzemesi insani yardım tırlarıyla Ukraynalılara ve bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına ulaştırıldı.
İhtiyaçları belirlemek üzere 11 kişilik AFAD insani yardım ekibi de Ukrayna’nın Romanya sınırı ile Moldova’da çalışmalarına devam ediyor.
Yardım malzemelerini taşıyan bir tır daha yarın yola çıkacak.
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