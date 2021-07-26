Afet bölgesi ilan edilen yerlerde ödemelere erteleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından son dönemde yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.



Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ym9J8SXkH3

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2021

Vergi ve SGK prim ödemelerine erteleme

Erdoğan, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Buna göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak.

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi hazırlanacak.