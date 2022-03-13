Afgan cinayeti: İtiraf sonrası tutuklandılar
35 yaşındaki Afganistan uyruklu şahsı evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan aynı ülke vatandaşı iki katil zanlısı, itirafın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TÜRKİYE 13.03.2022, 15:01
10 Mart'ta Konya’nın Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi'ndeki evinde Fayzullah Fadayi'yi (35) kanlar içinde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KATİL ZANLILARI HEMEN TESPİT EDİLDİ
Saat 22.30 sıralarında gelen ihbarla ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Harekete geçen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Navid H. ve Aziz A. olduğunu tespit etti.
BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER
Isparta'ya kaçtıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İfadelerinde borç nedeniyle Fadayi'yi öldürdüklerini itiraf eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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