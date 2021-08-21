Afganistan'daki Türk vatandaşlar tahliye edildi

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 160 sivil, tahliye için gelen TSK’nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı.

Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden, Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.

"TÜRKİYE BURADAKİ İNSANLAR İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Tahliye uçağına binen Türk vatandaşları, yaşadıkları heyecanı anlattı. Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu belirten Kadri Güven, "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı. Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer." dedi.

Diğer yolcular da böylesine zor bir günde Türkiye'ye dönmeleri için kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

ÖNCE İSLAMABAD'A SONRA İSTANBUL'A

160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla Pakistan'daki İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü.

İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı tahliye uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi.

10 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Terminale alınan yolcular, ikametgah bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgah adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.