Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. idaresindeki minibüs devrildi.

Minibüsün mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptığı ve minibüsün tavanının çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada öğrencilerden İsmail, Nisa ve Teslime Eser, Melisa Demirel ile Damla Duran hayatını kaybetti.

Yaralanan Rana ve Musa Eser, Hakan Tek, Yağmur Duran ve bir öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye giden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Bakan Bilgin, yaralı öğrencileri ziyaret etti

Bir program için kentte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı çocukları ziyaret etti.

Bakan Bilgin, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulundu.

Öte yandan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrencinin yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki köye kendi imkanlarıyla ulaşarak ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Durumu iyi olan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bakan Özer'den başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşanan kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.