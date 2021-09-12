Afyonkarahisar'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Otomobilin çarpmasıyla motosikletiyle beraber yaklaşık 30 metre sürüklenen 26 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE 12.09.2021, 20:48
Afyonkarahisar'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Afyonkaraihsar'ın Selçuklu Mahallesi'ne bağlı Filli Kavşak’ta, Beytullah Emrem idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Uslu’nun kullandığı 03 VY 217 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET METRELETCE SÜRÜKLENDİ

Motosikleti altına alarak yaklaşık 30 metre sürükleyen otomobil, kaldırıma çıkıp yol kenarındaki polis güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi.

SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Emrem ve Uslu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Uslu, kaldırıldığı üniversite hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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