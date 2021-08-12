Afyonkarahisar'da polis memuru dehşet saçtı: 4 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla Aydemir, 19 yıldır evli olduğu Gönül Aydemir ile şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

Kocasından şiddet gördüğü ileri sürülen Gönül Aydemir, 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, 2 ay önce Afyonkarahisar’daki anne ve babasının yanına geldi.

KAYINPEDERİNİ SOKAKTA ÖLDÜRDÜ

Konya’dan Afyonkarahisar’a gelen Atilla Aydemir, dün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı.

Beylik tabancasını çıkartan Aydemir, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi’nde eşinin oturduğu eve gitti.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ VURUP, ÇOCUKLARI YANINA ALDI

Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Aydemir, burada eşi Gönül Aydemir ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz’i tabancayla vurdu.

Gönül Aydemir olay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Aydemir, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı.

BAŞINA ATEŞ ETTİ

Evden 500 metre kadar uzaklaşan Atilla Aydemir, sokakta polislerle karşılaşınca bu kez tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine Örnekevler Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, ağır yaralı Kadriye Akdeniz’i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Kadriye Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLAR ŞOKA GİRDİ

Polisin ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, cenaze araçlarına alınarak morga götürüldü.

Çiftin çocuklarının ise şoka girdiği görüldü.

Cinayetlerin işlendiği apartmanda oturan Melike İzmir, "Biz pek bir şey görmedik. Ben kardeşimle kedi severken, 4 el silah sesi duyduk. Önce ne olduğunu anlamadık. Sonradan öğrendik.” dedi.