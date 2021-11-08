Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldürüldüğü anlar

6 Kasım'da Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde, İ.K. isimli şahıs, eski damadı Yusuf Mercan, dünürleri Mevlüt ve Şefika ile eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu'nun olduğu otomobile silahlı saldırı düzenlemişti.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti.

Saldırgan İ.K., "kasten adam öldürmek ve yaralamak"tan tutuklanmıştı.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülere ulaşıldı.

Kayıtlarda otomobilin yol ortasında durduğu, başka bir araçtan inen zanlının, Mevlüt Mercan'ın bulunduğu aracın sürücü kapısını açtığı ve kısa süre konuştuğu görüldü. Görüntülerin devamında şüphelinin tabancayla ateş etmeye başlaması, yanına gelen kişilere tepki göstermesi, otomobilin diğer kapılarından ve camlarından içeriye doğru ateş açması yer aldı.