Afyonkarahisar’da hayvanlara zehirli yiyecekler verildi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde, dün İskender Öztürk, hamile olan köpeğini evinin önünde telef olmuş şekilde görünce Çay Belediyesi’ni arayarak yardım istedi.

Olaydan birkaç saat sonra mahallede art arda hayvan telefleri yaşanmaya başlandı. 5 köpek, 2 kedi, horoz ve tavuklarında bulunduğu çok sayıda hayvanın telef olması üzerine Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ZEHİRLENEREK TELEF EDİLDİKLERİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından, hayvanların zehirlenerek telef edildiklerini belirledi. Hayvanların çöp konteynerleri kenarlarına bırakılan et ve çeşitli zehir yiyecekler ile zehirlendikleri tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların nasıl zehirlendiklerinin belirlenmesi için çeşitli numuneler aldı.

Olayla ilgili jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

“HAYVANLAR YER YEMEZ ZEHİRLENMİŞ”

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, olay karşısında hem şaşırdıklarını hem de korktuklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Önce hamile köpeğin kapının önünde ölü bulundu. Yetkilileri aradım yardım istedi. Diğer köpeğim ise öğleden sonra öldü. Köyün 5 bölgesinde sokak hayvanlarının da can verişine şahit oldum. Çöp konteynerleri yanına konulan yiyecekler ile zehirlenmiş. Zehir öyle bir etkili ki hayvanlar yer yemez zehirlenmiş."