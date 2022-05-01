Ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi: 2 yaralı
Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç, içerisinde 10 yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Yolculardan 2'si yaralandı.
TÜRKİYE 01.05.2022, 00:40
Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bağlar ilçesinde 10 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu minibüsünün üstüne refüjdeki ağaç devrildi.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, minibüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolculardan 2'sinin yaralandığı tespit edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Hasar gören minibüs, çekiciyle kaldırıldı. Cadde üzerindeki ağaç parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.
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