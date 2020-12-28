AGİ ücretleri belli oldu

En düşük AGİ 268,162 TL, en yüksek ise 456,12 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE 28.12.2020, 14:33
AGİ ücretleri belli oldu

Merakla beklenilen asgari ücret rakamları açıklandı...

Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artırılıp, yüzde 21,56 oranında yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki bugünkü toplantıda; açıklanan asgari ücret  brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

AGİ KAÇ LİRA OLDU

2021 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

2020 yılında en düşük AGİ 220,68 TL, en yüksek AGİ ise 375,17 TL olarak belirlenmişti.

2021 AGİ İÇİN EVLİ-ÇOCUKLU-BEKAR ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU

Bekar  268,162 TL

Evli eşi çalışmayan  321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu  402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan  268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu  429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu 353,09 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ + ASGARİ ÜCRET NE KADAR

Brüt asgari ücret: 3 bin 577 TL

Net asgari ücret (Bekar çocuksuz): 2 bin 825 TL

Net asgari ücret (Evli eşi çalışmayan) : 2 bin 879 TL

Net asgari ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) : 2 bin 919 TL

Net asgari ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) : 2 bin 960 TL

Net asgari ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) : 3 bin 13 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek, vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle; devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

#ASGARİ ÜCRET #AGİ #ücret #TL
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