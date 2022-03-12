Ağıl yangınında 500 küçükbaş hayvan telef oldu
Ankara'nın Bala ilçesinde bir ağılda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 500'e yakın küçükbaş hayvan kurtarılamadı.
TÜRKİYE 12.03.2022, 22:29
Aşağıhacıbekir Mahallesi yakınlarındaki bir ağılda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Köylüler ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
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