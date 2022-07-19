Ağrı'daki Balık Gölü Festivali'nde 2 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde vatandaşlara balığı sevdirmek için Balık Gölü Festivali düzenleniyor. Festivalde, 2 bin kişiye balık ikram edildi.
TÜRKİYE 19.07.2022, 17:55
Hafta sonu Balık Gölü'nde yapılan festivale katılan vatandaşlara balığı sevdirmek, balık yeme kültürünü aşılamak, çevre ve su kaynakları temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlik yapıldı.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurulan mangallarda balıklar pişirildi.
Hazır hale getirilen balıklar ekmek arasında 2 bin kişiye ikram edildi.
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