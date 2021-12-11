Ağrı’da trafik kazası: 2 uzman çavuş ağır yaralandı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 uzman çavuş ağır yaralandı.
TÜRKİYE 11.12.2021, 21:30
Uzman Çavuş R.B.G. yönetimindeki otomobil, İshak Paşa Sarayı yolu Sarıgül Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki Uzman Çavuş E.Ş, sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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