Ahırdaki sır ölüm
Hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener eve dönmedi. Yakınları kadının gelmemesi üzerine meraklanırken, ahıra gidip Şener'i kontrol etti. Şener'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu ekiplere bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Olayla ilgili olarak soruşturma başaltıldı
TÜRKİYE 22.03.2021, 10:20 22.03.2021, 13:40
Konya'nın Ereğli ilçesinde Şinasi Mahallesi'nde hayvanlarına bakmak için ahıra giden Suna Şener (49), eve dönmeyince yakınları yanına gitti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Şener'i ahırda yerde hareketsiz bulan yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şener'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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