Aile buluşması felakete dönüştü!

Akıllara durgunluk veren olay, Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Danzanke köyünde yaşayan bir ailenin ferdi, hazırladığı yemeğe tuz yerine gübre kattı.

GÜBREDEN ETKİLENEN 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yemeği yiyen 24 kişi ölürken Eyalet Sağlık Komiseri Ali İnname, yaşananları aktardı. Aile yemeğinde yaşanan katliam gibi olayın yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığı ifade eden İnname, "Maalesef, şu anda tedaviye yanıt veren 2 kadın dışında yemeği yiyen 24 aile üyesi hayatını kaybetti" dedi.

YEREL HALKI DERS OLAYDAN DERS ÇIKARMAYA ÇAĞIRDI

Yerel halkı yaşanan olaydan ders çıkarmaya çağıran İnname, bu tür zehirli kimyasalların kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.