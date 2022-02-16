Aile Sağlığı Merkezi'ni talan ettiler
Kapalı olan Aile Sağlığı Merkezi’ne girerek binayı yağmalayan madde bağımlıları, içeride bulunan 10 binlerce liralık eşyaları zarara uğrattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi’ndeki 7 Şubat'tan beri kapalı olan 31Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) başka bir yere taşınması için karar alınmıştı.
7 aile hekiminin çalıştığı ASM’nin alt bodrum katını mesken edinen madde bağımlıları dün gece saatlerinde ASM’nin kapısını kırarak içeri girdi.
MADDE BAĞIMLILARI AİLE SAĞLIK MERKEZİNİ YAĞMALADI
Binanın içini tarumar eden madde bağımlıları adeta binayı yağmaladı.
Elektronik cihazlardan ilaçlara kadar içeride ne var ne yok her şeyi çalan şahıslar, binanın içini boşalttı. ASM’nin elektrik kablolarının bile söküldüğü, bazı masa ve sedyelerinin ise parçalandığı belirlendi.
10 BİNLERCE LİRALIK EŞYA ZARARA UĞRADI
Sabah saatlerinde ASM’ye gelen doktorlar binanın yağmalandığını görünce büyük şok yaşadı. Doktorların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağmalanan binada inceleme yaptı.
Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir ise yağmalanan binada çalışan aile hekimlerinden bilgi alarak polis ekiplerine eşlik etti.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Bina madde bağımlılarının yağmasının ardından kullanılamaz hale gelirken çalınan malzemelerden dolayı on binlerce liralık zarar oluştu. Polis ekipleri binayı yağmalayan madde bağımlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
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