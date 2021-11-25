Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile İstanbul’da bulunan aile sağlığı merkezine girdi.

Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı.

DOKTORLAR VE ÇALIŞANLAR KAÇTI

Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı saldırgandan odaya kaçarak kurtuldu.

Satırı fırlatan şahıs, kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti.

Aile sağlığı merkezine gelen polis, inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.