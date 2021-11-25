Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği
Elinde satırla aile sağlığı merkezine giren saldırgan, duvarındaki panolara vurdu, ardından satırı elinden fırlattı. Doktorlar ve çalışanlar, satırlı saldırgandan odaya kaçarak kurtuldu.
TÜRKİYE 25.11.2021, 14:15
Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, elinde satır ile İstanbul’da bulunan aile sağlığı merkezine girdi.
Burada duvardaki panolara ve oturaklara satır ile vuran şahıs, daha sonra elindeki satırı fırlattı.
DOKTORLAR VE ÇALIŞANLAR KAÇTI
Olaya tanık olan doktorlar ve diğer çalışanlar, satırlı saldırgandan odaya kaçarak kurtuldu.
Satırı fırlatan şahıs, kimseye saldırıda bulunmadan aile sağlığı merkezini terk etti.
Aile sağlığı merkezine gelen polis, inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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