Aileler müftünden çocuklarını istedi!

Pamukkale ilçesinde bulunan yatılı bir kursta meydana gelen olayda 11 ila 12 yaşlarındaki 33 öğrenci ve 9 personelin kaldığı yurtta geçtiğimiz ay koronavirüs testi yapıldı. Test uygulanan 42 kişi arasından 6 öğrencinin testi pozitif çıktı. 10 günlük karantina bitiminde testleri pozitif çıkan öğrenciler evlerine gönderilirken, tekrar yapılan testlerde bu kez diğer öğrencilerden 6'sında virüse rastlandı.

3'ÜNCÜ KEZ KARANTİNAYA ALINDILAR

Kursta geçtiğimiz cuma günü yapılan 3'üncü tarama testi sonrası sonuçları negatife dönen 6 öğrenci ailelerine kavuşurken, 2 öğrenciye daha virüs bulaştığı saptandı. Durum böyle olunca 21 öğrenci ve 9 görevli 3'üncü kez karantinaya alındı.

MÜFTÜDEN ÇOCUKLARINI İSTEDİLER

Yaklaşık 1 aydır karantinada bulunan çocuklarını göremeyen bir grup veli, Pamukkale İlçe Müftülüğüne giderek çocuklarını istedi. İlk karantinadan sonra çocuklarına kavuşmayı hayal eden veliler, idareyi gerekli önlemleri almamak ve karantina koşullarını yerine getirmemekle suçladı.

"ZAMANINDA BİZE HABER VERİLMEDİ"

İdarenin kendilerini uyarmadığını iddia eden veliler, "Karantinaya giren çocukların pozitif vakalı olanları bile evlerine gönderilmesine rağmen, iki kez testleri negatif çıkan çocukların gönderilmemesine anlam veremiyoruz. Zamanında bize haber verilseydi, evimizde çocuklarımızı karantinaya alırdık" diyerek duruma tepki gösterdi.

KARANTİNA KAÇINILMAZ OLDU

33'ü öğrenci 42 kişinin kaldığı yatılı yurtta karantinanın 3'üncü kez uzatılmasında, karantina kurallarının tam olarak uygulanmamasının neden olduğu öğrenildi. Yurtta ilk tespit edilen pozitif vakaların ardından 6 öğrencinin izole edildiği ancak diğer öğrencilerin toplu bir şekilde yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Temaslı oldukları için karantinaya alınan diğer öğrencilerin kendi odalarında izole edilmemesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yurttaki karantinanın öğrenci ve ailelerinin sağlığını korumak için zorunlu olarak uzatıldığı ifade edildi.