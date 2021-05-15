Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Edip Bayram, akşam saatlerinde tartıştığı babası Ali Bayram'ı silahla vurarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram annesi Seher Bayram ile amcasının çocukları Hüseyin ve Cafer Bayram'ı da yaraladı. Hüseyin ve Cafer Bayram yaralı olarak kaçmayı başarırken hastanede tedavi altına alındı. Zanlı yaralı annesini ise evde rehin aldı.
3 JANDARMA YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile de çatışmaya giren zanlı 3 askeri yaraladı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 2 uzman erbaşın yaralandığı belirtildi. Köyün giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapatıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
ZANLI, YARALI OLARAK YAKALANDI
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, annesini rehin alan zanlıyı ikna etmeye çalıştı. Teslim olmayan zanlı, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan zanlının, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
DAHA ÖNCE AMCASINI ÖLDÜRMÜŞ
Şahsın 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve yaşı küçük olduğundan dolayı 3 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
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