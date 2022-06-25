AK Parti açıkladı: Türkiye'deki il sayısı 100'e çıkarılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliğe katıldı.

Vedat Demiröz etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’deki il sayısının 100’e çıkarılacağını açıkladı.

Devlet Bahçeli önerdi

Demiröz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisiyle Türkiye’de il sayısının artırılacağını Ahlat’ın da bu illerden biri olacağını bildirdi.

İl sayısı 100 olacak

Demiröz burada yaptığı açıklamada müjde diyerek şunları söyledi:

"İnşallah hedefimiz bu bölgenin, Sayın Devlet Bahçeli’nin önerisi ve Cumhurbaşkanı'mızın beraber verdiği kararla Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim." diyerek konuştu.