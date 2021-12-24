AK Parti binası önüne bırakılan koliden, zaman ayarlı bomba çıktı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti ilçe binasının önüne, salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmiş; kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları, paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.

Kontrollü patlatmanın ardından, polis ekipleri tarafından incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

PARÇA TESİRLİ, EL YAPIMI VE ZAMAN AYARLI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi.

1 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameraları ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılırken, düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.