AK Parti'den muhtar maaşlarını yükseltecek teklif

Muhtar maaşlarını iyileştirecek düzenleme TBMM'ye sunuluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz." dedi. Muhtar maaşları 2022 yılı için 3392 TL olmuştu.

Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda duyurmuştu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda "Sizlere bir de müjde vermek istiyorum" deyip eklemişti: "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık..."