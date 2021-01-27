Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamenter sisteme göre artılarını anlattı
TÜRKİYE 27.01.2021, 17:57 27.01.2021, 19:20
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamenter sisteme göre artılarını anlattı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akit Tv – Aksu Tv ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı militan açıklaması sorulan Ünal bu konuda Kılıçdaroğlunu sert sözlerle eleştirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal programın devamında cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamenter sisteme göre artılarını da anlattı.
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