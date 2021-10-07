AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TÜRKİYE 07.10.2021, 21:12
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü

Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. 

Türkiye ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin iş birliği içerisinde olması ve Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı.

#AK Parti Genel Merkezi #AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş #İslam Cumhuriyeti #AksuTV #AksuTVHaber
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