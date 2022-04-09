AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan ilçesinde Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Pandemi dolayısıyla ara verilen yatırım değerlendirme toplantılarına Elbistan’da devam edildi.

Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Kültür Evi’nde yapılan 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısına AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürlerinin yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve ilgililer katıldı.

Ünal, Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Kültür Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, salgın dönemi öncesi her yıl yaptıkları eylem planı toplantılarını 3 yıl aradan sonra ilk defa yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'de yatırımlarda herhangi bir gerileme yaşanmadığını belirten Ünal, "Türkiye'de pandemi döneminde, 2020, 2021 ve 2022'de doğrudan yatırımlarını artıran birkaç ilden bir tanesi Kahramanmaraş. Yani bu üç yıl içerisinde pandemi döneminde birçok ilde yatırımlarla ilgili sıkıntı yaşanırken Kahramanmaraş'ta yatırımlarda herhangi bir gerileme olmadı. Özellikle kuzey ilçelerimizde her gün yeni bir yatırım haberi veriyoruz. Her gün bir yatırım müjdesi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun da 2021 yılında kentteki proje toplam tutarının 11 milyar 764 milyon lira olduğunu belirterek, yüzde 76'lık kısmının ise harcamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Konuşmaların ardından program soru cevap kısmıyla basına kapalı olarak devam etti.